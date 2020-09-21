شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ميدغلف للتأمين (8030) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.40% بما يعادل 0.34 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.74، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 26.60 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.74 ومستوى المقاومة 25.55.
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