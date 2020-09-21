شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يصل لأعلى مستوياته في خمس سنوات – تحليل صباحي – 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أمانة للتأمين (8310) الصعود بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المحوري 24.27، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 9.95% بما يعادل 2.20 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 24.27، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 26.99.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 26.00.