شكرا لقرائتكم خبر عن التطويرية الغذائية في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم التطويرية الغذائية (9501) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -1.13% بما يعادل -1.40 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 137.00، طيلة استقراره أعلى مستوى 114.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 114.00 ومستوى المقاومة 137.00.