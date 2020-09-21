17500 في مركز دبي للسلع المتعددة تستفيد من تمديد حزمة الدعم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن تمديد فترة حزمة دعم الأعمال حتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. ويأتي هذا الإعلان عقب الإقبال الشديد وردود الفعل الإيجابية من قبل مجتمع الأعمال في دبي تجاه حزمة الدعم الأولى التي أطلقها المركز خلال شهر مارس الماضي، وتوسيع نطاقها وتمديد فترتها في شهر يوليو الماضي.

وتعتبر حزمة دعم الأعمال هذه أكبر حزمة حوافز تجارية يطلقها مركز دبي للسلع المتعددة منذ تأسيسه، وتهدف إلى تقليص النفقات وتسهيل ممارسة الأعمال في المركز في ضوء التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

وتتضمن إجراءات الدعم لـ 17500 شركة المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة خصماً بنسبة 25% عند تجديد رخصة مزاولة الأعمال لمدة 3 سنوات، وخصماً بنسبة 20% عند تجديد رخصة مزاولة الأعمال لمدة سنتين، وخصماً بنسبة 10% عند تجديد رخصة مزاولة الأعمال لمدة سنة، وخصماً بنسبة 10% عند تجديد كل الرخص المنتهية الصلاحية في 2020، وإعفاء بنسبة 100% على غرامات التأخير في تجديد الرخص، وإعفاء بنسبة 100% على غرامات التأخير في تجديد عقود الإيجار، وإعفاء بنسبة 100% على رسوم تصريح مشاركة مساحة المكاتب، وإعفاء بنسبة 100% على رسوم تغيير العنوان عند نقل مقر العمل إلى مركز الأعمال التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وإعفاء بنسبة 50% على رسوم استرجاع الترخيص في حال ألغي ترخيص الشركة من قبل إحدى الجهات المعنية بسبب عدم تجديده، وإعفاء بنسبة 50% على رسوم عدم الاستخدام، وخصماً بنسبة 30% عند إصدار رخصة أعمال إضافية، وإعفاء مستأجري المكاتب المرنة والمستأجرين في مركز أعمال مركز دبي للسلع المتعددة من بدل الإيجار لمدة شهرين أو أقساط شهرية/ ربع سنوية بدون خصومات.

كما أبرم مركز دبي للسلع المتعددة اتفاقية شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني لإتاحة الفرصة أمام الشركات الحالية والجديدة لسداد دفعاتها الخاصة بخدمات المركز على أقساط مرنة وبدون فوائد.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تواصل قيادتنا الحكيمة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الصحة العامة وضمان مرونة اقتصادنا الوطني. وباعتبارنا أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات، فإن قرارنا بتمديد فترة حزمة دعم الأعمال يهدف إلى تعزيز مرونة اقتصاد إمارة دبي في هذا الوقت الحرج، وضمان أن تبقى الإمارة المكان الأمثل لممارسة الأعمال التجارية في الأشهر والسنوات المقبلة. وقد تمكنت دبي من المحافظة على مكانتها كمركز أعمال عالمي، وإمكاناتنا القوية تدعونا للتفاؤل بما يحمله المستقبل لنا».

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن خصم بنسبة 50% على رسوم تأسيس الأعمال في المركز للشركات العاملة في قطاعات ذات صلة بالماس، إضافة إلى العضوية المجانية في بورصة دبي للماس، ويستمر الخصم لغاية 30 سبتمبر 2020.

شهد مركز دبي للسلع المتعددة زيادة في تسجيل الشركات الجديدة خلال شهري مايو ويونيو في قطاعات مثل التكنولوجيا، الخدمات المهنية، الخدمات المالية، الطاقة، المعادن والأحجار الثمينة، والأغذية والزراعة، بالإضافة إلى الإقبال على تسجيل الشركات من الصين. وانضمت 805 شركات جديدة إلى مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة خلال النصف الأول من العام 2020.