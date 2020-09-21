ملخّص أداء البورصات الخليجية والمصرية ليوم الأحد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت سوق الأسهم السعودية، الأحد بفضل مكاسب المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) بعدما أعلنت الشركتان عن محادثات اندماج بينهما، في حين واصل مؤشر الأسهم القيادية المصري خسائره للجلسة الثانية، حيث هبط المؤشر المصري القيادي 0.7% ليبلغ 10969 نقطة، حيث تراجعت معظم أسهمه ومن بينها البنك التجاري الدولي الذي نزل 0.5%.

صعد مؤشر المملكة 0.3%، حيث تقدم سهم السعودية للاستثمار الصناعي 5.5 بالمئة في حين قفز سهم بتروكيم 6.8%.

ستكون الصفقة خطوة جديدة على مسار الاندماجات بقطاع البتروكيماويات السعودي بعد أن اشترت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في يونيو /حزيران. وارتفع سهم أرامكو 0.8%.

وفي البحرين، ارتفع المؤشر 0.5% إلى 1442 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر الكويت 1.1% إلى 6075 نقطة، بالمقابل، هبط مؤشر مسقط في سلطنة عمان 0.8% إلى 3619 نقطة. (رويترز)