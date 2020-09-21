مصر تبدأ انتاج الوقود البديل

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن الانتهاء من تركيب 3 فواصل هوائية بمصنع تدوير المخلفات بمركز دفرة بمحافظة الغربية، لإنتاج الوقود البديل، بتكلفة 5 ملايين جنيه، بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى. وأضافت، في بيان للوزارة، الأحد، أنه تم تسليم مواقع لإنشاء 5 محطات وسيطة لجمع القمامة بتكلفة 57.2 مليون جنيه، تبلغ طاقتها الاستعابية 1250 طناً يومياً، وذلك في إطار البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وتقع هذه المحطات في مركزي سمنود وزفتى، بمحافظة الغربية، ومركزي ديروط وأبو تيج، بمحافظة أسيوط، ومركز أبو تشت، بمحافظة قنا.

وأوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي في إطار خطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بالتعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، وهيئة التعاون الدولي الألمانية وهيئة التعاون الدولي السويسرية.