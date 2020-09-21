تفاهم بين دائرتي الطيران المدني في الفجيرة والشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت دائرة الطيران المدني في الفجيرة ودائرة الطيران المدني في الشارقة مذكرة تفاهم بهدف التعاون المشترك لمراقبة العوائق قرب مطاري الفجيرة والشارقة الدوليين.

وقع المذكرة الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة ومحمد عبد الله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة وذلك بمقر دائرة الطيران المدني في الفجيرة.

وتهدف مذكرة التفاهم الى تحديد المسؤوليات والإجراءات المتبعة بين الطرفين لإزلة العوائق وانجاز انشطة المراقبة لأمن وسلامة الأجواء التي تقع ضمن مدينتني كلباء وخورفكان وبقية المناطق التابعة لإمارة الشارقة التي تندرج مسؤولية تحكم الاجواء والملاحة الجوية فيها بنطاق مطار الفجيرة عبر نظام تحديد أسطح حد العوائق «OLS».

وتنص المذكرة على تدريب الموظفين من كلا الطرفين على استخدام النظام وتفعيله في ما يتعلق بالمباني شاهقة الارتفاع والانشاءات العالية واستخدام الاضواء والليزر التي يمكن أن تؤثر على الملاحة الجوية للطيارين إضافة الى الانشطة الجوية الأخرى مثل التصوير الجوي والاستطلاع الجوي والاعلان الجوي والمسح الجوي والعروض الهوائية والرياضية وغيرها من الأنشطة الجوية الأخرى.

وقال محمد عبد الله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة إن توقيع المذكرة يساهم في تعزيز السلامة الجوية لحركة الطائرات والعمليات الجوية في مطار الفجيرة الدولي ويساهم في توحيد جهود المراقبة الجوية والسلامة وفق نظام تحديد أسطح حد العوائق «OLS» المتبع في الدولة والتي تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها صناعه الطيران عالمياً بسبب جائحة «كورونا»، وهو ما يؤكد حرص الطرفين على تعزيز سلامة الأجواء واستمراية الجهود بما يحقق أعلى المعايير المتبعة عالمياً في مجال سلامة النقل الجوي. (وام)