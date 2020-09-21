«أبوظبي الأول» يقود مؤشر العاصمة إلى أفضل أداء في شهر

سجلت أسهم منتقاة في قطاعات التأمين والعقار والنقل، أداءً قوياً لتستعيد مستويات سعرية تاريخية، واستهلت أسواق الأسهم تداولات الأسبوع على أعلى ارتفاع يومي لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر بنسبة 0.79%، بدعم من «أبوظبي الأول»، بينما استقر مؤشر سوق دبي المالي بضغوط من «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»، رغم ارتفاع في بعض القياديات مثل «إعمار».

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الإمارات إلى أكثر من تريليون درهم، بدعم من صعود القيمة السوقية لسهم «أبوظبي الأول».

وهبطت السيولة اليومية إلى 568.5 مليون درهم بتداول 351.3 مليون سهم من خلال 5980 صفقة تداول، حيث شهد سوق أبوظبي 337.3 مليون درهم، بتداول 79.1 مليون سهم، فيما شهد سوق دبي 231.2 مليون درهم، بتداول 272.2 مليون سهم.

سوق دبي

واستقر مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض هامشي بلغ 0.02%، بما يعادل 0.6 نقطة، مغلقاً عن مستوى يقارب الجلسة السابقة عند 2320.28 نقطة، وسط ارتفاع معظم المؤشرات القطاعية وعلى رأسها التأمين، بينما جاءت الضغوط من تراجع قطاعي البنوك والاستثمار.

واستحوذت 5 شركات من أبوظبي على 50% من تعاملات المستثمرين في السوقين، وعلى رأسها «العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«الدار».

وسجل قطاع التأمين أكبر المكاسب بين المؤشرات القطاعية في سوق دبي بنحو 2.79%، وسط ارتفاع قوي لسهم «أمان» ملامساً الحد الأقصى المسموح به ليسجل مكاسب بنحو 14.93% ليغلق عند 0.931 درهم، بتداول 20.33 مليون درهم وأغلق السهم عند أعلى مستوى له في 4 سنوات تقريباً منذ أكتوبر 2017.

كما ارتفع «سلامة» 4.47% إلى 0.84 درهم، بتداول 18.65 مليون درهم، وأغلق السهم عند أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2014، وارتفع «دار التكافل» 4.89% إلى 0.986 درهم، وارتفع «أريج» 7.14%، بينما تراجع «تكافل الإمارات» 4.86%.

وارتفع قطاع العقار 0.33%، مع تسجيل كل مستويات قياسية لسهمين في القطاع، حيث صعد «إعمار للتطوير» للجلسة الخامسة على التوالي، لأعلى مستوى منذ منتصف مارس 2020، حيث صعد السهم 5.37% إلى 2.55 درهم، بتداول 30.8 مليون درهم، و«إعمار العقارية» ارتفع 0.33% إلى 3 دراهم، بتداول 21.7 مليون درهم، بينما تراجع «ارابتك» 4.87% و«الاتحاد العقارية» 0.33% و«إعمار مولز» 0.65% و«داماك» 0.72%.

وتراجع الاستثمار، مع انخفاض «شعاع» 1.3% إلى 0.68 درهم، و«دبي للاستثمار» 0.82% إلى 1.21 درهم، بينما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.57%.

وانخفض مؤشر البنوك 0.7%، متأثراً بتراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.9% إلى 10.9 درهم، بتداول 11.8 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» 0.69% إلى 4.32 درهم، بتداول 16.3 مليون درهم، بينما ارتفع «أملاك» 2.42% و«جي إف إتش» 0.31%.

وفي الخدمات، ارتفع «تبريد» 3.2%، بينما تراجع «أمانات» 1.3%. وفي قطاع السلع، ارتفع «دي إكس بي إنتريتنمنتس» 1.5% إلى 0.135 درهم.

وصعد سهم «أرامكس» لأعلى مستوى في عام بنسبة 3.35% إلى 4 دراهم، بتداول 21.3 مليون درهم، و«الخليج للملاحة» 1.7%.

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سوق أبوظبي

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى نسبة ارتفاع يومية في شهر تقريباً، بعدما ارتفع 0.79%، مضيفاً 35.5 نقطة مكاسب، ليغلق عند أعلى مستوى له منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري عند 4546.16 نقطة.

وقدم قطاع البنوك الدعم الأكبر للسوق، بعدما ارتفع المؤشر القطاعي 1.62%، بعدما صعد «أبوظبي الأول» 2.15% إلى 11.4 درهم، بتداول 75.65 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 1.7% إلى 4.17 درهم، بينما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.18% إلى 5.57 درهم، بتداول 40 مليوناً.

وارتفع الاستثمار 0.10%، مع صعود «الواحة كابيتال» 3.3% إلى 0.94 درهم، بعد إعلان الشركة عن تعيين رئيس تنفيذي جديد، بينما تراجع «العالمية القابضة» 0.21% إلى 37.7 درهم، متصدراً تداولات السوق بنحو 75.8 مليون درهم، وتراجع «إشراق» 1%.

وارتفع مؤشر العقار 0.36%، مدعوماً بارتفاع «الدار» 0.48% إلى 2.08 درهم، وسط تداولات بقيمة 63.1 مليون درهم.

وارتفع السلع 6.19%، مع ارتفاع «أغذية» 7.59% إلى 3.4 درهم، وفي الخدمات، صعد «الجرافات البحرية» 9.65% إلى 5 دراهم.

وتراجع الاتصالات 0.60%، متأثراً بتراجع سهم «اتصالات» بنفس النسبة، وأغلق عند 16.7 درهم، بتداول 15.7 مليون درهم.

وانخفض قطاع الطاقة 0.16%، بعدما تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.58% إلى 3.45 درهم، بتداول 34.6 مليون درهم، وارتفع «دانة غاز» 0.14%.

واستمر «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» بتسجيل مكاسب قوية، حيث ارتفع 5.26% إلى 0.70 درهم، لكن بتداولات ضعيفة.

توجهات المستثمرين

وسجل الأجانب محصلة شرائية في سوق أبوظبي بنحو 57 مليون درهم، بينما سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو 6.8 مليون درهم، وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 191.8 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتهم 141.7 مليون درهم.

كما سجل العرب محصلة شرائية في السوقين بنحو 11.94 مليون درهم، وسجل الخليجيون 18.3 مليون درهم، بينما سجل المواطنون محصلة بيعية بنحو 80.4 مليون درهم.

وبلغت مشتريات المؤسسات نحو 327 مليوناً، بينما بلغت مبيعاتها نحو 344 مليوناً.