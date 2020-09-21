الاقتصاد

معلم جديد يفتح أبوابه في أفق دبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن معلم جديد يفتح أبوابه في أفق دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «آي سي دي بروكفيلد»، أن مبنى «آي سي دي بروكفيلد بليس» في مركز دبي المالي العالمي، قد فتح أبوابه لاستقبال الجمهور والدفعة الأولى من المستأجرين، ومن بينهم «جوليوس باير»، و«نيتكسيس»، و«لاثام أند واتكنز»، و«أكين جامب».
وبالإضافة إلى المساحات المكتبية من الفئة الأولى التي يوفرها البرج التجاري الذي يتألف من 53 طابقاً على مساحة 1,1 مليون قدم مربعة، يقدم البرج أيضاً خدمات تناول الطعام والتسوق ومساحات عامة مشتركة. وينتظر أن ينتقل المستأجر الرئيسي؛ شركة «إرنست آند يونج» إلى البرج في شهر أكتوبر، فيما سيتم افتتاح «نادي الفنون» في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال خالد البخيت، رئيس مجلس إدارة «آي سي دي بروكفيلد»: «يعد برج آي سي دي بروكفيلد بليس وجهة جديدة للأعمال في دبي وإضافة رائعة إلى أفق المدينة الشهير. وفي ظل التوجه المتنامي لتطوير وتوفير المزيد من أماكن العمل المواكبة للوضع الطبيعي الجديد، فإننا نفخر بتقديم مساحة عمل عالمية المستوى داخل بيئة حضرية تمثل قلب المدينة النابض، حيث سيحتضن البرج المقرات الإقليمية لعدد من الشركات الرائدة عالمياً».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلم جديد يفتح أبوابه في أفق دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا