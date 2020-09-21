معلم جديد يفتح أبوابه في أفق دبي

أعلنت شركة «آي سي دي بروكفيلد»، أن مبنى «آي سي دي بروكفيلد بليس» في مركز دبي المالي العالمي، قد فتح أبوابه لاستقبال الجمهور والدفعة الأولى من المستأجرين، ومن بينهم «جوليوس باير»، و«نيتكسيس»، و«لاثام أند واتكنز»، و«أكين جامب».

وبالإضافة إلى المساحات المكتبية من الفئة الأولى التي يوفرها البرج التجاري الذي يتألف من 53 طابقاً على مساحة 1,1 مليون قدم مربعة، يقدم البرج أيضاً خدمات تناول الطعام والتسوق ومساحات عامة مشتركة. وينتظر أن ينتقل المستأجر الرئيسي؛ شركة «إرنست آند يونج» إلى البرج في شهر أكتوبر، فيما سيتم افتتاح «نادي الفنون» في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال خالد البخيت، رئيس مجلس إدارة «آي سي دي بروكفيلد»: «يعد برج آي سي دي بروكفيلد بليس وجهة جديدة للأعمال في دبي وإضافة رائعة إلى أفق المدينة الشهير. وفي ظل التوجه المتنامي لتطوير وتوفير المزيد من أماكن العمل المواكبة للوضع الطبيعي الجديد، فإننا نفخر بتقديم مساحة عمل عالمية المستوى داخل بيئة حضرية تمثل قلب المدينة النابض، حيث سيحتضن البرج المقرات الإقليمية لعدد من الشركات الرائدة عالمياً».