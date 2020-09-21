غيث الغيث متفائل مع رفع المزيد من الدول لقيود السفر

قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي» إنه يرى بوادر انتعاش مع بدء المزيد من الدول في رفع القيود المفروضة على السفر الدولي. وأضاف: «نعمل معاً بالتعاون مع شركائنا والعاملين في صناعة السفر على حماية السفر في هذه البيئة الجديدة التي تمكن المزيد من الأشخاص من السفر بثقة. لا نزال نتميز بالمرونة في عملياتنا ونلتزم بإضافة المزيد من الرحلات بشكل تدريجي لدعم تدفق التجارة والسياحة في جميع أنحاء المنطقة ونحن نتطلع إلى طريقة السفر الجديدة في الأشهر المقبلة».

وأعلنت «فلاي دبي»، عن استئناف رحلاتها إلى ماليه، عاصمة جزر المالديف. وستتم إعادة هذه الخدمة اعتباراً من 27 أكتوبر، حيث كانت الناقلة تعمل سابقاً هناك بين عامي 2013 و 2018. وتأتي إعادة هذه الخدمة مع تنامي الطلب عليها حيث بدأت هذه الوجهة الواقعة في المحيط الهندي باستقبال السياح من جميع الجنسيات في وقت سابق من هذا الصيف.

وستشغل «فلاي دبي» رحلاتها إلى ماليه بواقع أربع رحلات في الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت. وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تشغلها «فلاي دبي» إلى 40 وجهة عبر شبكتها الممتدة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط.