558 مليون درهم تجارة رأس الخيمة وأمريكا

قال محمد علي مصبح، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة: إن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثانية بين أهم الأسواق المصدرة للإمارة، بحصة نسبية تبلغ 9.3%، وتستأثر بالمرتبة السادسة في حجم التجارة الكلي مع رأس الخيمة، بنسبة 4%، بقيمة فاقت 558 مليون درهم خلال العام الماضي (2019)، مسجلة نمواً بنسبة 67% خلال 5 أعوام.

وأشار مصبح إلى أن عدد الشركات الأمريكية في رأس الخيمة يبلغ حالياً 113 شركة، تمارس 248 نشاطاً، توزعت بين التجارة، وخدمات الإصلاح، والصناعات التحويلية، والعقارات والتأجير، والنقل والتخزين، والفنادق والمطاعم، والتشييد والبناء، والخدمات المجتمعية، والتعليم، والوساطة المالية، والصحة، والزراعة، والتعدين واستغلال الثروات الطبيعية، مؤكداً أهمية العلاقات الاقتصادية بين رأس الخيمة والولايات المتحدة، التي تعد من أهم الشركاء التجاريين للإمارة.

جاء ذلك، خلال لقاء عمل، عقده رئيس مجلس إدارة الغرفة، بمقر الغرفة، مع توماس برونز، المستشار التجاري في سفارة الولايات المتحدة، والمستشار الإقليمي للشؤون التجارية بمنطقة الخليج، بحضور محمد السبب، مدير عام الغرفة بالوكالة، وإيمان الهياس، مساعدة المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال، وعدد من المسؤولين بالغرفة، استعرض خلاله الجانبان آليات تطوير التعاون الاقتصادي بينهما.

وأكد أهمية اللقاء في ربط القطاع الخاص لدى الطرفين، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي احتضنته رأس الخيمة نوفمبر الماضي، كان مرحلة انتقالية في مستوى العلاقات التجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين رأس الخيمة والعديد من دول العالم، تحديدا مع الشركات الأمريكية.

ونوه توماس برونز بالتطور، الذي شهدته رأس الخيمة في العشرة أعوام الأخيرة، والطفرة الاقتصادية، التي سجلتها، مؤكداً أهمية تنمية الشراكة الاقتصادية، في ظل التقدم المستمر، الذي تحققه رأس الخيمة في تنفيذ سياسات استثمارية واقتصادية منفتحة، ومساعيها لتعزيز دورها، وهي إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، لافتاً إلى أهمية العمل على تنظيم حدث افتراضي، يضم مجتمع الأعمال لدى الجانبين، للاطلاع وتبادل الفرص.