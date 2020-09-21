الفجيرة تتحضّر لاستضافة مؤتمر الثروة المعدنية 22- 24 نوفمبر

أكد المهندس علي قاسم، مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية العمل على إنجاز متطلبات تنظيم الإمارة المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، الذي يعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال الفترة من 22- 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالفجيرة، مشيراً الى اجتماع تنسيقي عُقد مؤخراً عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة ممثلين لوزارة الطاقة والبُنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

وأضاف أن الاجتماع ناقش عدداً من المحاور المحدثة منها واقع وآفاق قطاع التعدين في الدول العربية ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتثمين الموارد المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار ودعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة واستخدام الابتكارات التكنولوجية في المشاريع التعدينية كالتجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد والتحول الرقمي بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، الى جانب محور المعادن الاستراتيجية ودورها في تنمية القطاعات الصناعية والاقتصادية وأفضل الممارسات في أنظمة كفاءة الطاقة في قطاع التعدين، فضلاً عن التثقيف والتوعية بعلوم الأرض والتراث الجيولوجي، ومحور سلسلة التوريد في المشاريع التعدينية (من الاستكشاف إلى الاستثمار والإنتاج) بالإضافة إلى محور السلامة والصحة المهنية في قطاع التعدين.

وأشار الى ان الاجتماع استعرض الأهداف والمحاور المحدثّة للمؤتمر منها استكشاف الأبعاد الجديدة في مسح الموارد المعدنية واستخراجها ومعالجتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار التعديني والترويج للفرص المتاحة في الدول العربية وتعزيز استخدام التقنيات والتكنولوجيات المتطورة في قطاع التعدين وكذلك تبادل الخبرات العربية والأجنبية والارتقاء بمستوى العاملين في قطاع التعدين بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب العربية في تسويق المنتجات المعدنية وتحديد أسعارها والترويج لمنتجات وأنشطة الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع التعدين مع التركيز على دور الشباب في تقديم الحلول الابتكارية لتنمية قطاع التعدين.