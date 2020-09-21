40 عاماً على تأسيس «إمارات»

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أطلقت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، حملة لترويج علامتها التجارية، تهدف إلى تسليط الضوء على التزامها بالخدمة الاستثنائية والجودة والتميز، وذلك قبل الاحتفال في العام المقبل بمرور 40 عاماً على تأسيسها.

وتركز حملة «نرتقي لتوقعاتكم» التي جرى إطلاقها، الأحد، على التاريخ العريق لعلامة «إمارات» وأنشطتها منذ تأسيسها من قبل حكومة دولة الإمارات في عام 1981 وحتى الوقت الحالي.

وفي إطار تشجيعها للمواهب المحلية، أسندت «إمارات» إلى المخرج السينمائي الإماراتي علي مصطفى مهمة تسليط الضوء على تاريخ العلامة التجارية من خلال فيلم قصير، كما كلفت المصور المقيم في دولة الإمارات وليد شاه بالتقاط صور للخدمات الأساسية التي تقدمها «إمارات». وسيتم عرض الصور على اللوحات الإعلانية وفي وسائل الإعلام المطبوعة.