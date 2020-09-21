شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة أبوظبي» تبدأ بالتقييم النهائي لجائزة رواد المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، عن بدء مرحلة التقييم النهائي لجائزة رواد المستقبل 2020، والتي تنظّمها الغرفة للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ودائرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مساهمة ودعم العديد من الجامعات في إمارة أبوظبي والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
ويتنافس على الجائزة هذا العام أكثر من 350 مشاركاً مقسّمين إلى خمس فئات رئيسية هي: أفضل فكرة مشروع للاستثمار، أفضل ابتكار للاستثمار، أفضل منتج للاستثمار، أفضل مشروع تقني، وأفضل تسويق وفكرة تطبيق موبايل.
كما تستهدف الجائزة فئة المدارس الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، وفئة الجامعات، حيث تشمل فئات عمرية محددة: قسم رواد المستقبل الناشئين من (8 إلى 13 سنة)، والقسم الثاني لرواد الأعمال الشباب ويمثلون الفئة العمرية من (14 إلى 25 سنة).
الجدير بالذكر أنه تماشياً مع مساعي «غرفة أبوظبي» الهادفة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الناشئين والشباب؛ فقد نجحت الغرفة منذ انطلاق النسخة الثانية من الجائزة في تنظيم أكثر من 168 ورشة عمل توعوية للجامعات وللمدارس في مجال ريادة الأعمال، بغرض تحفيزهم على الابتكار، وإطلاق العنان لطاقاتهم الإبداعية، ليكونوا رواد أعمال ناجحين ومتميزين وقادرين على الإبداع والابتكار وصناعة الفرص الاستثمارية واستشراف المستقبل، وتحقيق النمو والتطوير لخلق أفكار ومفاهيم جديدة لصياغة اقتصاد معرفي متطور.
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