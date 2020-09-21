«اتصالات ديجيتال» و«سمارت ورلد» لتطوير «شهادة»

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أعلنت «اتصالات ديجيتال» أمس، عن شراكتها مع «سمارت ورلد» لتطوير منصة «شهادة» الخاصة بالشهادات الرقمية المحمية من التزوير، وتوفيرها لكافة المؤسسات التعليمية في المنطقة.

وتعمل هذه المنصة العصرية على توفير الوقت والمصادر، لتمكين مختلف الجهات من إصدار المؤهلات بشكلٍ آمن عبر تقنية «البلوك تشين»، ما يسهم في تفادي حالات تزوير الشهادات التعليمية وتسجيلها، بحيث يمكن مشاركتها مع الأطراف المعنية والتحقق من صحتها بسهولة تامة.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتاح لـ«سمارت ورلد» توظيف الانتشار الواسع والقدرات التشغيلية والبنية التحتية المتطورة لـ«اتصالات ديجيتال» في الدولة، والاستفادة منها في تطوير منصة «شهادة» وإتاحتها لكافة المدارس والجامعات. وقد أطلقت «سمارت ورلد» منصة «شهادة» في فبراير من العام الجاري، بالتعاون مع شركة «Grape Technology» وهي شركة إماراتية ناشئة متخصّصة في تقنية «البلوك تشين».

وتتوافق منصة «شهادة» مع أهداف وثيقة الخمسين واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 «بلوك تشين»، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات»: يسرنا التعاون مع «سمارت ورلد» لتطوير منصة «شهادة» الآمنة وهي أحد الحلول العصرية والمبتكرة المصّممة خصيصاً لدعم القطاع التعليمي. وتحرص «اتصالات ديجيتال» على تقديم إمكاناتها وخبراتها المرتكزة على أحدث التقنيات، لتمكين جميع القطاعات في دولة الإمارات والشرق الأوسط. وتجسد منصة «شهادة» مدى قدراتنا في مجال تقنية «البلوك تشين»، والتي سبقها إطلاق منصة رقمية محلية بالتعاون مع ثمانية مصارف بارزة في الدولة، بهدف رقمنة العمليات التجارية في القطاع المالي.

وأفاد عبد القادر علي، الرئيس التنفيذي لشركة «سمارت ورلد»: بأن شراكتنا مع «اتصالات ديجيتال» تثمر العديد من المنافع الإيجابية المشتركة، ويسعدنا هذا التعاون المشترك، وما سينتج عنه من فرص مستقبلية. وتوفر منصة «شهادة»الدعم لجميع الفئات المعنية بما فيها الطلاب والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى أصحاب العمل الذين سيتاح لهم التحقق من الشهادات بكل سهولة، وبالتالي تقليل حالات التزوير المرتبطة بها.