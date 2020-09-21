«إمباور» تزود عجلة «عين دبي» ترفيهية بخدمات تبريد المناطق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن ربطها عجلة «عين دبي» بشبكتها الضخمة لتبريد المناطق، وتقع عجلة «عين دبي» في جزيرة «بلو ووترز» على شواطئ دبي، وبينما فتحت الجزيرة أبوابها أمام السياح والسكان، فإن العالم يترقب بدء تشغيل عجلة «عين دبي» التي تعد أكبر وأعلى عجلة ترفيه في العالم.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» لقد جرت عمليات تزويد المشروع بخدمات تبريد المناطق مؤخراً بنجاح، واتسمت بالسلاسة والحرفية العالية في تزويد مبنى العجلة بـ 850 طن تبريد. موضحاً أن عمليات التزويد الأخيرة تأتي في سياق تلبية مقتضيات العقد الذي وقعته المؤسسة مع «مراس» عام 2015 لتزويد مشروع الجزيرة بطاقة إجمالية مقدارها 25000 طن تبريد، وجرى بالفعل تزويد جزيرة بلووترز بشبكة إمباور في أغسطس 2017، لتليها بنجاح عمليات تزويد عجلة عين دبي.

وأشار ابن شعفار إلى أن مشروع «جزيرة بلووترز» البالغة استثماراته 6 مليارات درهم والذي يحتضن عجلة «عين دبي» والعديد من المباني السكنية والفندقية الفخمة منها فندق سيزرز بالاس بلوواترز دبي، ومنافذ التسوق والترفيه المميزة، حيث يعد إضافة نوعية لمحفظة المؤسسة، ومن بين أبرز الأيقونات العمرانية متعددة الاستخدامات التي تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق بالمعايير العالمية عالية الجودة،

وأضاف أن عجلة عين دبي وجزيرة بلووترز يتزودان بطاقة تبريد المناطق صديقة البيئة، من محطة جميرا بيتش رزيدنس التي جرى تحديثها مؤخراً، وترقيتها إلى أنظمة الجيل الثاني من خلال توظيف التقنيات العصرية في توليد التيار المستمر لضمان كفاءة استخدام الطاقة حسب الطلب، واستخدام الحلول المبتكرة في عمليات تشغيل أنظمة تخزين الطاقة الحرارية (TES) في خزانين مصممين لهذا الغرض لتتمكن المحطة من توزيع الطاقة المخزنة على المستهلكين خلال ساعات الذروة ما يخفف بشكل كبير من الأعباء والأحمال المحتملة على شبكة الكهرباء في المنطقة.