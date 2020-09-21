أزمة «تيك توك».. رعب التحوّل إلى شبكات إنترنت محلية

إعداد: زهير العربي

لم تكن أي من شركات التقنية الكبرى العابرة للقارات تتوقع أن تهبط أسهمها بهذا الشكل الحاد، والمخيف، خلال أيام، بعد شهر كامل من الصعود القياسي، لمجرد أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر فجأة إجبار تطبيقي «تيك توك»، و«وي تشات»ن على بيع وحدتيهما في الولايات المتحدة، أو انتظار قرار منه بحظرهما.

إلى هنا، الأمور قد تبدو طبيعية شكلاً، لكنها في الجوهر تحمل رعباً لم يكن في حسبان صنّاع التقنية ومسؤولي الشبكات الدولية، لأن ما فعله سيد البيت الأبيض يعني بشكل قاطع قدرة كل دولة على فعل ما فعله ترامب تحت مسميات ساقها، بحماية الأمن القومي، وسيسوقها غيره تحت مسميات ومضامين مختلفة، بحسب ما تراه كل دولة.. ولو تخيلنا أن شبكة مثل «فيسبوك» حذت كل دولة في العالم حذو ترامب وقررت إما أن ترغم الشركة الأمريكية على بيع وحدتها داخلها، أو أن تحظرها كلياً لاعتبارات الأمن القومي، وحماية بيانات مواطنيها، فماذا سيتبقى من شبكة «فيسبوك» لتقول إنها شبكة اجتماعية دولية؟ هذا أمر واقع في الصين - على سبيل المثال - حيث تحظر الدولة العديد من التطبيقات والمواقع، وعلى رأسها «جوجل».

والسؤال، كم سيتبقى من موقع دولي مسموع على الشبكة العنكبوتية لو سارت الأمور بهذا الشكل؟ لن يتبقى سوى شبكات محلية تحت سيطرة دول تتبع بيانات مواطنيها، وحياتهم الشخصية.

والأمر لا يقتصر عند هذا الحد فالمعركة بين ترامب والتطبيقات والشركات التقنية الصينية لم تعد حرباً من أجل حماية البيانات، ولا من أجل التجارة، ولا حماية الملكية الفكرية.. والحكومة الصينية باشرت بالفعل العمل بآلية تسمح لها بالحد من نشاطات الشركات الأجنبية، في رد على العقوبات الأمريكية على «تيك توك»، و«وي تشات»، في الولايات المتحدة.

هذا يعني أنه سيُنظر إلى «قائمة الكيانات غير الموثوقة» المتوقعة من الصين على أنها سلاح بيد بكين للرد على الولايات المتحدة التي استخدمت «قائمة الكيانات» الخاصة بها لحظر «هواوي»، قبل أن تتحرك ضد «تيك توك»، و«وي تشات».

قد يصف البعض الإجراء الأمريكي بأنه «تنمر»، لكنه على ما يبدو سيكون معول هدم للشبكة العنكبوتية التي سمحت بتطور العالم، وجعلته يصل إلى ما هو عليه الآن من تقدم وحضارة.

وبعيداً عن نظام العقوبات الجديد الذي أعلنته بكين، وتعهد «تيك توك» بمحاربة حملة ترامب أمام القضاء، قال منتقدو القرار إن المخاطر الأمنية غير واضحة، فيما الحظر الشامل يثير مخاوف بشأن قدرة الحكومة الأمريكية على فرض قيود تتحكم في حرية التعبير، وحرية المنافسة.

ويمكن أن تسمح صفقة محتملة مع «أوراكل» بأن تصبح الشركة الأمريكية الشريك التقني لـ«بايتدانس»، لكن حقيقة الأمر أنه إجبار للأخيرة بقبول شروط صيغت لـ«قتل المنافسة».

وحظر «تيك توك» و«وي تشات» يخلق مزيداً من الصدوع في نظام الإنترنت العالمي، قد يشجع دولاً على الانتقام من الشركات الأمريكية، وقد تكون النتيجة عدة شبكات إنترنت داخلية مختلفة على أساس بلد المنشأ.

وهو نفس ما عبر عنه مسؤولون في شبكات تواصل أمريكية، منهم آدم موسيري، رئيس تطبيق إنستجرام الذي تملكه فيسبوك، عندما غرد قائلاً «إن حظر تيك توك في أمريكا سيكون سيئاً للغاية على إنستجرام وفيسبوك والإنترنت عموماً»، معبراً في الوقت ذاته عن مخاوفه من «حذو دول أخرى حذو بلاده في إجراءات مماثلة ضد الشبكات الأمريكية».