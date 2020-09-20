شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية يضع خطة للتركيز على عمليات التسويق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم، أنه فى إطار خطة المجلس لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة سيتم التعاون مع جهاز التمثيل التجارى والشركات التسويقية المتخصصة للتركيز على عمليات التسويق الإلكترونى، وعقد اللقاءات الثنائية والبعثات التجارية التى أصبحت أكثر أهمية من المعارض الدائمة.

وأضاف خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد، أنه فى إطار التعاون مع جهاز التمثيل التجارى، لتعزيز تواجد الصادرات المصرى فى الأسواق العربية، فإن المجلس تلقى خطابا من الجهاز يبدي رغبة اقليم كردستان في استيراد الأسمدة المصرية.

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وأضاف، أن المجلس طلب تزويد الشركات المصرية بالمنتجات المطلوبة والشركات المستوردة، لافتا إلى أن السوق العراقى سوق واعد، خاصة أن مصر تستورد العديد من المواد البترولية منه والشركات المصرية لديها فرص كبيرة للتوسع في صادراتها، موضحًا أنه سيتم تنظيم لقاءات افتراضية بين الشركات المصرية العاملة في مجال الأسمدة سواء الأزوتية أو الفوسفاتية مع نظيرتها في إقليم كردستان بالعراق.

وفي سياق آخر، أوضح أبو المكارم أن المجلس تلقى من مكتب التمثيل التجارى بموسكو خطاب لتنظيم بعثة تجارية للشركات المصرية خلال النصف الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن قطاع الكيماويات من أحد القطاعات الواعدة والمستهدفة في السوق الروسي.

وأضاف أن المجلس سيسعى إلى حل المشاكل الخاصة بعمليات التمويل من خلال شركات ضمان المخاطر والتعامل مع البنوك المتخصصة.