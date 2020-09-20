انخفاض أسعار الدواجن اليوم والكيلو يسجل 19جنيها فى المزرعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد20 -9-2020 انخفاضاً في السوق المحلى وذلك حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة. وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن أسعار الدواجن في السوق المحلى سجلت في المزرعة 19-20 جنيها للكيلو في حين يصل السعر للمستهلك 24-25 جنيها وذلك بحسب المنطقة. وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها بحسب المنطقة. Advertisements وكانت رابطة مستوردى ومصنعى وموزعى المواد الغذائية المجمدة، كشفت أنه تم استيراد 25754 طن لحوم و10220 طن كبدة وكلاوى وقلوب و 14725 طن سمك و11262 طن دواجن وأجزاء دوواجن خلال شهر أغسطس 2020. وكشف تقرير الرابطة، الذى حصل ”الخليج 365” على نسخه منه، أن وارادت منتجات الألبان سجلت خلال شهر أغسطس 18848 طن، كما بلغ إجمالي واردات الحيوانات الحية المستوردة بأغراض التربية والذبح الفوري بلغ 48451 رأس خلال نفس الشهر، وبلغ إجمالي ما تم استيراده من اللحوم خلال شهر يونيو 2020 سجل 16976 طنا، والكبدة والكلاوى والقلوب 9035 طنا والدواجن 512 طنا والأسماك 6415 طنا.

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