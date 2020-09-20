ارتفاع سعر اليورو اليوم الأحد 20-9-2020 أمام الجنيه المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 20-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك فى أولى تعاملات اليوم بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، مسجلا بالبنك المركزى المصرى 18.58 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع مقابل سعره من كل 18.44 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

18.51 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.58 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 18.44 جنيه.

18.76 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 18.68 جنيه.

18.58 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.47 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

18.54 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.63 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

18.55 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انكمش إلى 16.6 مليار يورو في يوليو من 20.7 مليار يورو في يونيو إذ بدد انخفاض في حساب الدخل الأولي أثر زيادة في فائض التجارة.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 بالمئة في الاثني عشر شهرا السابقة، ما يرجع في الأساس إلى تراجع الفائض من تجارة الخدمات وهبوط تدفقات الدخل الأولي، التي تشمل الأرباح من الاستثمارات الخارجية.