شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بالمستهل وسط ارتفاع 11 قطاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1% رابحاً 55.800 نقطة ليصل إلى مستوى 5502.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.13% رابحاً 69.600 نقطة ليغلق ليصل إلى مستوى 6079.75 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.62% رابحاً 26.700 نقطة ليصل إلى مستوى 4359.21 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.63% رابحاً 27.500 نقطة ليصل إلى مستوى 4399.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 317.2 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.51%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.06%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.49%.

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وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.92%، يليه سهم مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 12.78%، ثم سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بنسبة 7.24%، فيما تصدر سهم شركة بيان للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.92% يليه سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 3.83%.

وفي سياق متصل قالت الشركة المتكاملة القابضة، إنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على حق شراء أو بيع ما لايتجاوز 10% من أسهم الشركة (الخزينة)، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ الشراء مبلع مصادر التمويل المتاحة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وفي سياق آخر قالت شركة المركز المالي الكويتي، إنه لا يوجد أي تطورات جوهرية حدثت من شأنها التأثير على الشركة أو نشاطها بالشكل الذي ترتب عليه هذا التداول غير الاعتيادي خلال جلسة تداول 17 سبتمبر.