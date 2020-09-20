شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الأحد مدفوعة بارتفاع قطاعى العقار والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.05% رابحاً 57 نقطة ليغلق عند مستوى 5504.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.09% رابحاً 65.21 نقطة ليغلق عند مستوى 6075.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.93% رابحاً 40.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4372.93 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.03% رابحاً 44.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4417.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 429.6 مليون سهم بقيمة 52.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.3 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.78%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.35%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاعي النفط والغاز والمواد الأساسية بنسبة 0.51%، 0.15%، على التوالي.

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وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.92%، يليه سهم مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 15.79%، ثم سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 10.61%، فيما تصدر سهم شركة بيان للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.38% يليه سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 3.85%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 3.33%.

وفي سياق متصل قالت الشركة المتكاملة القابضة، إنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على حق شراء أو بيع ما لايتجاوز 10% من أسهم الشركة (الخزينة)، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ الشراء مبلع مصادر التمويل المتاحة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وفي سياق آخر قالت شركة المركز المالي الكويتي، إنه لا يوجد أي تطورات جوهرية حدثت من شأنها التأثير على الشركة أو نشاطها بالشكل الذي ترتب عليه هذا التداول غير الاعتيادي خلال جلسة تداول 17 سبتمبر.