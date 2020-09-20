شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنك التجارى و"القلعة" و"المصرية للاتصالات" تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، القلعة للاستشارات المالية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، مجموعة طلعت مصطفى القابصة، المصرية للاتصالات، السويدي إليكتريك، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 10973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2066 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12767 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 4212 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 1971 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 2865 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 933 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن تقدمها بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حزمة جديدة في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وفي انتظار عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة الدائم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الاعتماد على الشبكة الخاصة بالمصرية للاتصالات من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة بما يساهم في تقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات للعملاء.

وأكدت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنه تسعى بشكل مستمر لتطبيق الحلول التقنية المتطورة لتحديث شبكاتها وبنيتها التحتية للارتقاء بمستوى الخدمة والوصول إلى أعلى مستوى لرضا عملائها وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم من خدمات الاتصالات، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة وتطورها من مقدم خدمات الاتصالات المتكامل إلى أفضل مقدم لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

وفي سياق آخر قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إنها وقعت عقد قرض متوسط الأجل مع البنك العربي، والذي بموجبه تحصل الشركة على قرض بقيمة إجمالية 105 مليون جنيه مدته 7 سنوات، وذلك بغرض تمويل شراء وتركيب خط إنتاج جديد، منوهة إلى أن القرض يندرج ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الصناعات والاستفادة من سعر الفائدة المخفضة والتي تبلغ 8%.

وفي شأن آخر أعلنت شركة أوراكسوم كونستراكشون بي ال سي، عن قرار الجمعية العامة غير العادية، بإجماع 93.8 مليون سهم من إجمالي الأسهم الحاضرة، والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها 100% تقريباً، الموافقة على تعيين ندى شوشة عضو مجلس إدارة (غير تنفيذية-مستقلة) بدلاً من خالد بشارة بصفته عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل)، وذلك تنفيذاً لمواد النظام الأساسي للشركة.

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فيما أعلنت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، عن شراء عدد 887.8 ألف سهم، من أسهم شركة أسيوط للتنمية الزراعية والمملوكة لشركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر 7.36 جنيه للسهم، لترتفع مساهمتها بالشركة من 30.85% إلى 53.04% بعد تنفيذ عملية نقل الملكية.

بينما أعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، عن قرار مجلس إدارة الشركة حسماً للمنازعات المثارة بين الشركة وشركة مصر للتأمين، مخاطبتها والشركة القابضة للتأمين ووزير قطاع الأعمال العام، للتأكيد على ما جاء بخاطب سابق إرساله للشركة في 10 ديسمبر لعام 2018، بمطالبة شركة مصر للتأمين بفسخ الاتفاق الباطل الذي وقعته مع سيد تونسي في 19 ديسمبر لعام 2017 على أن تقوم مصر للتأمين برد ما تحصلت عليه دون وجه حق من أموال جامعة 6 أكتوبر وأموال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وعوائدها نتيجة هذا الاتفاق.

وفي سياق منفصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الدولية للمحاصيل الزراعية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية للمحابس، المجموعة المصرية العقارية، 209.8 ألف سهم،9062 سهم، 195 ألف سهم، 25 ألف سهم، 286.7 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، 2000 سهم، 2720 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبوقير للأسمدة والصناعات اليماوية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك كريدي أجريكول مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 550 ألف سهم، 44.2 ألف سهم، 541 سهم، 50 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي.

كما تم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مصر للفناقد المصدرة لعدد 2.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 25.2 مليون جنيه.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 25 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الحديد والصلب المصرية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، راية القابضة للاستثمارات المالية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الألومنيوم العربية، سماد مصر (ايجيفرت)، العالمية للاستثمار والتنمية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، ليسيكو مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الكابلات الكهربائية المصرية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، مصر للفنادق، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية.