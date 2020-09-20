شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بجلسة الأحد بضغوط هبوط قطاعى الصناعات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% خاسراً 26.26 نقطة ليغلق عند مستوى 9915.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 454.3 مليون سهم بقيمة 737.9 مليون ريال عبر تنفيذ 13 ألف صفقة، وتراجع 24 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقرت 5 أسهم، وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.64%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.70%، ثم قطاعي الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، 0.03%، على التوالي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري، عن إلغاء إجتماع الجمعية العمومية المزمع انعقادها اليوم الأحد، والموعد الاحتياطي يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر الجاري، وذلك لدراسة (صفقة الإستحواذ) بشكل أشمل وأوسع، وإعادة هيكلة الاستثمار.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.