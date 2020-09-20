مصادر بالبترول: إصلاح كسر بأحد خطوط الأنابيب فى الطريق الساحلى الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تلقي بلاغ بوجود كسر في أحد خطوط الأنابيب بالطريق الساحلي الدولي "دمياط – بورسعيد"، لافتا إلى أنه تم إغلاق محابس "بلف" تلك الخطوط. وأضافت المصادر، أن رئيس شركة أنابيب البترول المهندس عماد عبد القادر توجه علي الفور إلي موقع الكسر، مؤكدة أن الكسر كان في غرفة البلوف، وتم إصلاحه.

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