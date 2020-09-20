شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو "المحاجر" يستغيثون بـ"وزيرة التجارة" بعد استبعادهم من انتخابات مواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، إنه تقدم نحو أكثر من 40 شركة عاملة بقطاع الرخام والجرانيت إلى انتخابات الشعبة العامة المواد البناء باتحاد الغرف التجارية، لكن تم استبعادهم من قوائم الناخبين بدعوى أن قطاع الرخام لا يعتبر ضمن قطاعات مواد بناء.

وأضاف "عارف" في بيان صحفي اليوم، أنه يستغيث بوزيرة التجارة والصناعة نفين جامع، ورئيس اتحاد الغرف التجارية إبراهيم العربي، ويطالبهم بالتدخل لإدارج شركات الرخام ضمن الشعبة العامة لمواد البناء حتى يتم المحافظة على مصالح القطاع وحل مشكلاته، قائلا: "نثق في عدالتكم وحكمتكم في تصويب العوار الذي حدث".

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ووأوضح، أن أصحاب شركات الرخام جميعا مسجلين في اتحاد الصناعات في غرفة صناعة مواد بناء، وكذا في المجلس التصديري لمواد البناء، ومصنفين برئاسة مجلس الوزراء كمواد بناء.

وأشار إلي أن الشركات مستوفية لكافة الشروط والرسوم بالتسجيل وخوض الانتخابات بشعبة مواد البناء بعد معاناة كبيرة وتعنت من موظفي الاتحاد، رغم تعديل شروط الترشح لأكثر من مرة لمنعهم من استيفاء الأوراق، ولفت النظر إلي أنه تم عرض الأوراق الخاصة بشركات الرخام على أمين عام الاتحاد ومراجعة قانون إنشاء الشعبة العامة لمواد البناء وموافقته بالتوقيع علي أن شركات الرخام جزء أصيل من مواد بناء، وبالتالي من حقهم التمثيل في الشعبة العامة لمواد البناء.