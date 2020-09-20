شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 20-9-2020 .. ويسجل 15.71جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 20-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك فى أولى تعاملات اليوم بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر15.71 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.70 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة15.71 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك عودة15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.