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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 20-9-2020 .. ويسجل 15.71جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 20-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك فى أولى تعاملات اليوم بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يُسهم فى زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.
وأضاف الوزير أنه يتم استخدام التعريفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد علي 50% من مستوياتها الحالية علي بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيرًا إلي أن هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التى تتمثل فى استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.
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