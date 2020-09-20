شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة دبى بجلسة بداية الأسبوع بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 0.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2320.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 272.2 مليون سهم محققة ما قيمته 231.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4247 صفقة لعدد 35 سهماً، وهبطت ببورصة دبي قطاعي البنوك والاستثمار بنسبة 0.7%، 0.5%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.95%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.39%، ثم قطاعي الخدمات والعقارات بنسبة 1.08%، 0.33%، على التوالي.

وقفز 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.93%، ثم سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 7.14%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.86%، فيما تصدر سهم شركة إعمار للتطوير قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.3 مليون ورقة بقيمة 30.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 5.37%.

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وفي سياق متصل قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، إن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعاً يوم الخميس الماضي، واستعرض المجلس الهيكل التنظيمي للشركة، وقرر تعيين عضو المجلس أحمد جلفار (أحد الكفاءات الوطنية المتميزة في قطاع الاتصالات) عضواً منتدباً للشركة، وتعيين فهد الحساوي مديراً تنفيذياً بالإنابة بعد خروج يوهان دينلند من منصبه كرئيس تنفيذي.