شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للبناء تُمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على "اتحاد الخرج لسبك المعادن" و"الألمانية للصناعة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة لشراء 50% من قيمة الشركة الألمانية السعودية للصناعة، والمقدرة بمبلغ 200 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن إنها مددت أيضاً مذكرة التفاهم المبدئية الموقعة للاستحواذ على كامل حصص رأس مال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن بمبلغ مبدئي قدره 20 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى التمديد بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) مما أدى إلى تعطل بعض الإجراءات النظامية.

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وكانت الشركة قد أعلنت، في فبراير الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم لشراء 50% من قيمة الشركة الألمانية السعودية للصناعة، والمقدرة بمبلغ 200 مليون ريال حيث تعمل في قطاع الصناعات الكيماوية.

وأعلنت الشركة، في فبراير 2020 أيضاً، عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص راس مال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن بمبلغ مبدئي قدره 20 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للبناء والتسويق حققت صافي أرباح بلغ 6.2 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 24.1 مليون ريال خلال العام 2018.