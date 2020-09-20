شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة تُعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 19.6% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن انخفاض الخسائر المتراكمة بنحو 48.984 ألف ريال إلى 19.59% من رأس المال كما في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنها حققت صافي دخل عائد لحقوق المساهمين لفترة الستة اشهر الاولي من عام 2020 بقيمة 3.423 مليون ريال سعودي مما أدي إلى انخفاض الخسائر المرحلة بنسبة 6.5% عنها في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 29.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 35.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2020 إلى انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 68% وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 28%، والتي قوبلت جزئياً بانخفاض في صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 29%.