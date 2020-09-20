شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 20 حتى 24 سبتمبر الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة الحكير، إعمار، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من شركة سابك، مهارة، أبومعطي، أسمنت الشمالية.

وتبدأ الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 4.5 مليار ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما يُعادل 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وتُصوت الجمعية العمومية لشركة اعمار المدينة الاقتصادية، يوم الثلاثاء، على مُقترح انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 26 سبتمبر 2020، ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 25 سبتمبر 2023.

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وتبدأ شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، يوم الثلاثاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 10 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما يُعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

فيما تبدأ شركة مهارة للموارد البشرية يوم الثلاثاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 84.4 مليون ريال، بواقع 2.25 ريال للسهم، وبما يُعادل 22.5% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تبدأ شركة أسمنت المنطقة الشمالية، يوم الخميس المُقبل، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 45 مليون ريال، بواقع 25 هللة للسهم، وبما يُعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.