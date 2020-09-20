شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: تلقينا 1800طلب تصالح على مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق بأن الجهاز تلقى حتى الآن 1800 طلب تصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا استمرار العمل يومى الجمعة والسبت لاستقبال الطلبات وسداد جدية الطلب، مع مد ساعات العمل حتى الساعة الخامسة مساءً، كى تتناسب تلك المواعيد مع المواطنين، بالتزامن مع قرب انتهاء موعد تلقى طلبات التصالح والمقرر فى 30/9/2020 وتيسيراً على مقدمى الطلبات، وفى ظل إقبال المواطنين على التقديم وتقنين أوضاع المخالفات البنائية، ومنعاّ للتزاحم.
كما ناشد رئيس الجهاز أصحاب القطع المخالفة بإغتنام الفرصة، وسرعة التوجه للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لتقديم الطلب قبل إنتهاء الموعد.
وفى ذات السياق فقد شدد رئيس الجهاز على التصدى لأعمال البناء المخالف الجديدة بكل حسم وقوة، حيث تمكنت لجنة الإزالة الفورية بمشاركة شرطة التعمير من إزالة وإيقاف ثلاث حالات بنائية مخالفة فى مهدها، فى قطعتين بالمنطقة الثامنة عمارات وقطعة بالحى الثالث شرق.
وقال الغيطى إن المخالفة تمثلت فى الشروع لزيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، وبغرض تحويلها لدور سكنى.
وأوضح أن اللجنة تمكنت أيضاً من التحفظ على مواد وأدوات البناء علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض .
كما طالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضى بعدم تنفيذ أى أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة حيث إنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأى أعمال تُنفذ بعد صدور القانون رقم (17) لسنة2019.
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