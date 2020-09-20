شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة البحرين بالمستهل مدفوعة بارتفاع سهمى "الإثمار" و"الأهلى المتحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% رابحاً 6.33 نقطة ليصل إلى مستوى 1441.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 429.4 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 26.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.74%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.35% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.77%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.76%، عقارات السيف بنسبة 0.59%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انحفاض 0.19% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.6%.

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وفي سياق متصل أعلنت مجموعة البركة المصرفية، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على البدء في عملية تحويل الترخيص الحالي للشركة الأم في البحرين من بنك جملة إلى شركة استثمار القائة 1، ويكون ذلك خاضعاً للحصول على موافقات الجهات النظامية والمساهمين، وإثر الحصول على الترخيص الجديد، سوف تستمر المجموعة بالعمل تحت إشراف مصرف البحرين المركزي، كما سوف تواصل الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة، بما في ذلك بنك البركة الإسلامي في البحرين، أنشطتها المصرفية وأعمالها كالمعتاد تحت إشراف مصرف البحرين المركزي، والهيئات النظامية المحلية في البلدان التي تعمل فيها، وستظل مجموعة البركة المصرفية مدرجة في بورصة البحرين وناسداك دبي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، بأن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة 4 مساءً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة 3.30 ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.