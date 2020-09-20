شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بالمستهل بضغوط هبوط 14 سهما..و"جلفار" عضوا منتدبا لـ"دو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.69% خاسراً 16.08 نقطة ليصل إلى مستوى 2304.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 108.4 مليون سهم محققة ما قيمته 84.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1701 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها البنوك بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.96%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.37%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 12.09%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.38%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.86%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.97%، فيما تصدر سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.8 مليون ورقة بقيمة 13.1 مليون درهم.

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وفي سياق متصل، قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، إن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعاً يوم الخميس الماضي، واستعرض المجلس الهيكل التنظيمي للشركة، وقرر تعيين عضو المجلس أحمد جلفار (أحد الكفاءات الوطنية المتميزة في قطاع الاتصالات) عضواً منتدباً للشركة، وتعيين فهد الحساوي مديراً تنفيذياً بالإنابة بعد خروج يوهان دينلند من منصبه كرئيس تنفيذي.

وأكد بنك الإمارات دبي الوطني، صحة ما نشر حول توقيعه مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي.