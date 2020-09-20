شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تعلن رسمياً تقدمها بعرض مالي وفني للحصول على ترددات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن تقدمها بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حزمة جديدة في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وفي انتظار عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة الدائم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الاعتماد على الشبكة الخاصة بالمصرية للاتصالات من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة بما يساهم في تقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات للعملاء.

وأكدت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه تسعى بشكل مستمر لتطبيق الحلول التقنية المتطورة لتحديث شبكاتها وبنيتها التحتية للارتقاء بمستوى الخدمة والوصول إلى أعلى مستوى لرضا عملائها وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم من خدمات الاتصالات، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة وتطورها من مقدم خدمات الاتصالات المتكامل إلى أفضل مقدم لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.