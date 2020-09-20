شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعيد مصر بناء ثروتها العقارية التاريخية بالقاهرة والمحافظات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك مصر المئات من العقارات التاريخية في وسط البلد أو ما نطلق عليه القاهرة الخديوية ، بالإضافة لامتلاكها فنادق تاريخية تمثل ثروة لا تقدر بثمن ، تمثل قيمة وتاريخا للأجيال القادمة .

وفى ظل الاستراتيجية العامة للدولة ركزت وزارة قطاع الاعمال العام من خلال شركاتها القابضة منها القابضة للسياحة والفنادق والقابضة للتأمين وشركاتها التابعة خاصة مصر لإدارة الاصول العقارية والعامة للسياحة إيجوث ومصر للسياحة ومصر للفنادق والمعمورة في الحفاظ على تلك الفنادق وتطويرها وترميها وتحديثها واتاحة المجال للقطاع الخاص للدخول في شراكة على بعضها بما يعظم من عوائد تلك الفنادق .

هذه الخطوات الهامة التي تتكلف مئات الملايين بل والمليارات ترسخ لفكرة حماية التراث ومد فترة عمره بالرغم من ان البعض قد ينتقدها على أساس أن هناك مشروعات لها أولوية عنها ، إلا أن الواقع يؤكد أن هذا التوجه هو خطوة نحو تعظيم العوائد للشركات وللدولة على المدى الرقيب وأيضا على المدى البعيد بجانب الحفاظ على التراث الذى لا يقدر بمال .

ويعد هذا الملف من أهم الملفات التي يتابعها الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام يوميا ، بل لا أبالغ إذ قلت أن الوزير يعتبره الملف الأول ، بجانب ملف استغلال الأصول ،وذلك من خلال الاجتماعات مع ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة ورؤساء شركاتها التابعة ومع باسل الحينى رئيس مصر القابضة للتامين ومع شركة مصر لإدارة الأصول العقارية .

وتمتلك شركة مصر لإدارة الأصول، التابعة لمصر القابضة للتأمين نحو 178 عقارا بالقاهرة منها 4221 وحدة إيجار قديم، و395 وحدة إيجار جديد، فيما تمتلك 15 عقارا بمدن القناة وسيناء، منها 148 وحدة إيجار قديم، و17 وحدة إيجار جديد، علاوة على امتلاك ، 16 عقار بالدلتا منها 4 وحدات إيجار قديم و195 وحدة إيجار جديد.

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كما تمتلك الشركة بحسب البيانات الرسمية، عقارات بمحافظات الصعيد ، منها 278 إيجار قديم ، و126 وحدة إيجار جديد، بجانب امتلاكها 105 عقارات فى محافظة الإسكندرية، منها 1171 وحدة إيجار قديم، و62 وحدة إيجار جديد.

وبحسب البيانات فإن إجمالى عقارات الشركة تبلغ 351 عقارا منها 5822 وحدة إيجار جديد ، و795 إيجار جديد .

وفيما يتعلق بالفنادق فإنه يبلغ عدد الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق 19 فندقًا منها 14 تابعة لشركة إيجوث للسياحة، وفندقين للشركة القابضة للسياحة، وهما التحرير واللسان، وفندق إيتاب الأقصر الذي يتبع شركة المعمورة و3 فنادق عائمة أخرى، بالإضافة إلى فندق نايل ريتز كارلتون، الذي يتبع شركة مصر للفنادق وكلها تابعة للشركة القابضة للسياحة".

ومن بين تلك الفنادق توجد 5 فنادق تاريخية هي فندق ماريوت القاهرة ، فندق مينا هاوس الهرم ، وفلسطين ،ووينتر بالاس الأقصر ،وسوفيتيل ليجند كتراكت أسوان.