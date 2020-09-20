شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مليون دينار قروض صرفها "الائتمان الكويتي" أثناء جائحة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بنك الائتمان الكويتي ان القروض التى صرفها البنك وفق نظام (اون لاين) أثناء جائحة (كوفيد -19) بلغت حوالي 60 مليون دينار كويتي (نحو 198 مليون دولار امريكي).

وأعداد المواطنين المستفيدين من الخدمات الالكترونية شهدت زيادة منذ بداية جائحة كورونا في فبراير الماضي، بحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا".

والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال كان خطوة رائدة وسباقة على الطريق الصحيح فالمؤسسات التي نجحت خلال السنوات الماضية في اختبار التكنولوجيا لم تواجه أي مشكلات في العمل أثناء الأزمة إذ واصلت تقديم خدماتها بنفس المستوى مع مراعاة التدابير الوقائية.

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وكان بنك الائتمان الكويتي، كشف عن صرفه ما يناهز 24 مليون دينار كويتي إلى مطلع يونيو الماضي لنحو 3772 من عملائه إلكترونياً خلال جائحة كورونا.

و"بنك الائتمان" هو مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان، ويتولى منح القروض الإسكانية للمواطنين، إضافة إلى خدمات أخرى، ويبلغ رأس ماله 3 مليار دينار.

وكان من المتوقع أن يرتفع إجمالي مصروفات الموازنة المقدرة لدولة الكويت من 22.5 مليار دينار إلى 23 مليار دينار بعد الزيادة المقترحة بنحو 500 مليون دينار لمواجهة انتشار وباء "كورونا".