شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة المدفوعات الرقمية بالكويت تقفز إلى 2 مليار دينار شهرياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) عبدالله العجمي، أن المدفوعات المسجلة عبر مختلف قنوات الدفع الإلكتروني تجاوزت مستوياتها الشهرية قبل أزمة «كورونا».

وقال إن قيمة المدفوعات الإلكترونية الشهرية كانت قد قفزت اعتباراً من شهر يوليو الماضي بنسبة 25‎%‎ إلى ملياري دينار، مقارنة مع مستوياتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والبالغة نحو 1.6 مليار دينار، بحسب صحيفة القبس.

وأشار العجمي إلى أن المدفوعات الإلكترونية باشرت الارتفاع بشكل ملحوظ اعتباراً من 21 يونيو الماضي، عقب قرار مجلس الوزراء بانتهاء المرحلة الثالثة من خطة العودة الى الحياة الطبيعية، وعودة المجمعات التجارية والمحال للعمل وفقاً للإجراءات الاحترازية، وهو ما جعل المدفوعات الإلكترونية تقفز بشكل مباشر خلال الشهر التالي لتكسر حاجز الملياري دينار شهرياً.

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ولفت إلى ان التحول من الدفع النقدي «الكاش» الى الدفع الالكتروني شهد قفزة كبيرة خلال فترات الحظر، ولم يتم رصد عودة المتعاملين الى «الكاش» مرة أخرى عقب عودة الحياة الى طبيعتها في ما يتعلّق بعمليات الدفع.

وأكد اتحاد مصارف الكويت في مايو الماضي حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأوضح الاتحاد في بيان سابق اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن البنوك بالدولة قامت بتعقيم كل ماكينات السحب الآلي الموجودة في شتى أنحاء الدولة، وفي فروع البنوك، ووضع العبوات التي تحتوي على المطهّرات في أفرع البنوك وبجوار جميع الماكينات.