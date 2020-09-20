شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطرح استطلاعا لتعزيز الاستثمار في الرياضة بالمشاركة مع القطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طرحت وزارة الرياضة السعودية استطلاعا عاما لمشروع "لوائح تراخيص الأندية والأكاديميات الرياضية" على موقع الوزارة والمركز الوطني للتنافسية وذلك للحصول على رأي المهتمين بهذا الجانب والمختصين بالمملكة حول هذا المشروع الذي ستعلن الوزارة تفاصيله خلال الفترة القريبة المقبلة.

وستتاح الفرصة للمهتمين بذلك للاطلاع على لائحة المشروع وإبداء مرئياتهم بما يتعلق بضوابط اللائحة وآلية ومتطلبات التقديم عبر تحميل وثيقة الاستطلاع وتعبئتها ومن ثم إرسالها إلى (البريد الإلكتروني) حيث سيكون متوفرًا على موقع (وزارة الرياضة) وموقع (المركز الوطني للتنافسية) ابتداء من اليوم وحتى الاثنين 21 سبتمبر، بحسب صحيفة المدينة.

وتأتي هذه الخطوة النوعية بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في نمو الرياضة في المملكة لما لها من تأثير على زيادة استثمارات القطاع الخاص في المجال الرياضي ونمو الإيرادات الاقتصادية منه وبالتالي تطوير القطاع الرياضي ونشر الألعاب المختلفة في المملكة إضافة إلى ترجمة توجهات وزارة الرياضة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.