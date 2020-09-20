شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية تعلن إقفال طرح سبتمبر لصكوك محلية بـ 1.24 مليار ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة المالية السعودية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2020 تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.24مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 130مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.11 مليار ريال لصكوك تستحق في 2024 فيما بلغت الشريحة الثانية 1.11 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.61 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2032.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 452.2 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، أما الشريحة الثانية فتبلغ 547.8 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 547.8 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.
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