شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي يعد باجتماع استثنائي لـ"أوبك+" حال تدهور أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في تصريحات خلال اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي، إن مجموعة منتجي أوبك+ يمكن أن تعقد اجتماعا استثنائيا في أكتوبر إذا تدهورت سوق النفط نتيجة ضعف الطلب وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وضغطت لجنة رئيسية خلال الاجتماع من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها من أجل تحسين الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط في مواجهة تراجع أسعار الخام، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، يوم الجمعة الماضية، إذ تعرضت للضغط بعد أن قال قائد ليبي إنه سيجري رفع حصار على صادرات البلاد النفطية لمدة شهر، في حين تدعمت العقود الآجلة للخام بمؤشرات إيجابية من اجتماع أوبك+.

وهبط برنت 15 سنتا عند التسوية إلى 43.15 دولار للبرميل، لكنه حقق زيادة 8.3% على أساس أسبوعي. وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 14 سنتا لتجري تسويتها عند 41.11 دولار للبرميل، بربح أسبوعي 10.1% وذلك بعد تقليص الإعصار سالي للإنتاج وتوقع بنوك من بينها غولدمان ساكس عجزا في الإمدادات.