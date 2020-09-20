شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. 110 جنيهات الكندوز و 120 للضأن والجملى يبدأ من 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 20-9-2020 استقرارا فى السوق المحلى ومحلات الجزارة و الهايبر ماركت بحسب ما أعلنت عنه شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها،و اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملي استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو.

فيما استقرت أسعار الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو فإن أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو.

وكان الدكتورعبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قد كلف الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، وجميع مديريات الطب البيطرى في محافظات الجمهورية، بتكثيف حملاتها على محال الجزارة والشوادر والأسواق، لتفعيل قرار منع ذبح عجول البقر "الذكور"، والجاموس "الذكور"، وعجول وإناث" البتلو" قبل بلوغها السنتين، بالإضافة إلى استمرار الحملات الرقابية على أسواق ومنافذ بيع ومحال جزارة اللحوم، تأكيدا على سلامة المعروض.

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وأكد تقرير الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة، أن هناك لجانا رقابية مكثفة لمحال الجزارة والشوادر، لتفعيل قرار منع ذبح الإناث والعجول التى لم تبلغ السن القانونى، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف القرار، ضمن إجراءات وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر والنهوض بها، وزيادة الإنتاج الكلى من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة.

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أن هناك لجانا مفعلة لتطبيق القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017 بحظر ذبح عجول الأبقار والجاموس قبل وزن 400 كجم على الأقل ،خاصة أن الحيوان الذى كان يصرح له بالذبح على وزن 100 كجم وبنسبة تصافى أقل من 50% ليعطى على الأكثر 50 كجم لحوم أصبح بموجب هذا القرار لا يذبح إلا عند وزن 400 كجم على الأقل وبنسبة تصافى تصل إلى 60%، ليعطى لحوم تصل إلى 250 كجم تقريباً أى أننا نحصل على 5 أضعاف نفس كمية اللحوم من نفس الحيوان.