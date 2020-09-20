شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 710 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 690 فلس، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، كما تجاوز السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 800 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 690 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 700 بينما مستوى المقاومة هو 740 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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