شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي (AGLTY) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 653 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة عند مستوى 690 فلس كمستوى أول ثم 750 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 600 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 637.7 بينما مستوى المقاومة هو 660.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد