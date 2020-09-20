الاقتصاد

اس تي سي (STC) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 20-09-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي (STC) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 837 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20  يوم، وهو ما يشير الى إمكانية استمرار التحرك لأسفل للوصول لمستوى الدعم 820 فلس كمستوى أول ثم 790 فلس كمستوى أول وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 880 فلس.

 

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 834.3 بينما مستوى المقاومة هو 842.3 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اس تي سي (STC) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 20-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا