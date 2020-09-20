شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي (STC) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 837 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشير الى إمكانية استمرار التحرك لأسفل للوصول لمستوى الدعم 820 فلس كمستوى أول ثم 790 فلس كمستوى أول وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 880 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 834.3 بينما مستوى المقاومة هو 842.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط