بيتك (KFH) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 20-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 642 فلس، متجاوزا ذلك مستوى مقاومته السابق عند 630 فلس، كما تمكن السهم من اغلاق أعلى متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يشير الى إمكانية استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 700 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 620 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 637 بينما مستوى المقاومة هو 650 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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