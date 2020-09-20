شكرا لقرائتكم خبر عن ع عقارية (ARABREC) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ستهل السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 25 فلس، الا انه اغلق في المنطقة الحمراء عند مستوى 24 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الهبوط لمستويات قد تصل الى 23٫40 فلس كمستوى أول ثم 21 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 25 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.5 بينما مستوى المقاومة هو 24.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط