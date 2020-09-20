شكرا لقرائتكم خبر عن فجيرة ا (FCEM) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي عند مستوى 34 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 35٫50 فلس، ملامسا بذلك الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع معها ان تدفع بالسهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 30 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 36 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.5 بينما مستوى المقاومة هو 35.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط