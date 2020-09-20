شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 16٫16 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 16٫50 ريال كمستوى أول ثم 17 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 16 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.04 وبين مستوى المقاومة هو 16.32 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد