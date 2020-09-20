مسيعيد (MPHC) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 20-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2٫20 ريال، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول لم يشهده السهم منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، وفي حالة تجاوز السهم لمستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 2٫40 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.16 وبين مستوى المقاومة هو 2.26 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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